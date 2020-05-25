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25 мая, 2020
 
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"Леся, прекращай!" Бабкин и Андре Тан оценили фото Никитюк в прозрачном белье

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась снимком, на котором запечатлена в прозрачном белье черного цвета.

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Никитюк ведет шоу на "Новом канале"
Никитюк ведет шоу на "Новом канале"
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена в постели, одетая в прозрачное белье черного цвета.

"А утро доброе?" – подписала снимок ведущая. 

Публикацию Никитюк одним из первых прокомментировал украинский певец Сергей Бабкин. 

"Леся, что ты делаешь? Так нельзя! Прекращай!,"– написал он.

"Ого!" –  отреагировал на фото украинский дизайнер Андре Тан. 

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Теги: Украина, телеведущая, Сергей Бабкин, Андре Тан, Леся Никитюк, певец, фото, белье
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