"Леся, прекращай!" Бабкин и Андре Тан оценили фото Никитюк в прозрачном белье

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась снимком, на котором запечатлена в прозрачном белье черного цвета.

Украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена в постели, одетая в прозрачное белье черного цвета.

"А утро доброе?" – подписала снимок ведущая.

Публикацию Никитюк одним из первых прокомментировал украинский певец Сергей Бабкин.

"Леся, что ты делаешь? Так нельзя! Прекращай!,"– написал он.

"Ого!" – отреагировал на фото украинский дизайнер Андре Тан.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".



В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.