"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"

Постройневшая в течение месяца на 10 килограммов украинская рэп-исполнительница alyona alyona стала девятой участницей шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1". Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
"Приняла вызов от телеведущего Дмитрия Танковича. Скоро буду "раздавать" на паркете", – написала она.
Певица передала эстафету экс-участнику группы "Время и Стекло" Алексею Завгороднему (Позитиву).
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Прии * няла #танціззіркамиchallenge від @tankovichd передаю @positiff * Скоро буду роздавати на паркеті
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Ранее свое участие в проекте подтвердили восемь звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская и телеведущий Дмитрий Танкович.
alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов и заявила о желании похудеть.За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.