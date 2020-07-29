"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"

Похудевшая за месяц на 10 килограммов украинская певица alyona alyona приняла вызов от телеведущего Дмитрия Танковича, став девятой участницей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

alyona alyona осенью выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами" Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Постройневшая в течение месяца на 10 килограммов украинская рэп-исполнительница alyona alyona стала девятой участницей шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1". Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

"Приняла вызов от телеведущего Дмитрия Танковича. Скоро буду "раздавать" на паркете", – написала она.

Певица передала эстафету экс-участнику группы "Время и Стекло" Алексею Завгороднему (Позитиву).

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.



Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.



Ранее свое участие в проекте подтвердили восемь звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская и телеведущий Дмитрий Танкович.

alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов и заявила о желании похудеть.За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.