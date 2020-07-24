alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц

Украинская певица alyona alyona до похудения весила 127 килограммов. 14 июня, в день своего 29-летия, певица заявила о намерении скинуть 29 килограммов – спустя месяц ей удалось на треть выполнить свое обещание.

Украинская певица alyona alyona в разделе Stories на своей странице в Instagram обнародовала фото весов, на которых зафиксирован ее новый вес – спустя полтора месяца после заявления о намерении похудеть певица сбросила 10 килограммов.

"Ну что, друзья, минус 10 килограммов за чуть больше, чем месяц – работаем", – прокомментировала свой новый вес певица.

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram



14 июня, в день своего 29-летия, певица и призналась, что ее вес составляет 127 килограммов и заявила о желании похудеть. По словам alyona alyona, она намерена распрощаться с 29-ю килограммами.

10 июля певица поделилась первыми результатами, признавшись, что работает с диетологом и тренером.

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".