"Топим жир!". alyona alyona показала первые результаты похудения. Фото

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в лосинах и футболке.
"Топим жир! И это я не о возрасте, а о цели похудеть, которую себе поставила!" – написала исполнительница.
alyona alyona напомнила, что приняла решение после своего дня рождения.
"15 июня, после своего дня рождения, я встала на весы и увидела цифру в 127,5 килограмма! И тогда решила за год похудеть на 29 килограммов. Уже почти месяц, как я нашла диетолога и тренера (об этом позже), и есть первые результаты. Дальше – больше. Кто со мной?" – написала она.
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* ТОПИМО ЖИР * * 2 * 9 * І це я не про вік, а про ціль схуднути, яку собі поставила! * 15 червня, після свого дня народження я встала на ваги і побачила цифру в 127,5 кілограмів! І тоді вирішила за рік схуднути на 29 кг * * Вже майже місяць як я знайшла дієтолога та тренера (про це пізніше) та маю перші результати * * Далі більше, хто зі мною? *
Певица объясняла, что решила сбросить именно 29 килограммов, поскольку столько лет ей исполнилось 14 июня. "Хочется какой-то авантюры в жизни", – отмечала она.
alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30"