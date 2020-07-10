Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2020
 
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"Топим жир!". alyona alyona показала первые результаты похудения. Фото

Украинская певица alyona alyona рассказала, что начала работать с диетологом и тренером.

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alyona alyona: Есть первые результаты. Дальше больше
alyona alyona: Есть первые результаты. Дальше – больше
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в лосинах и футболке.

"Топим жир! И это я не о возрасте, а о цели похудеть, которую себе поставила!" – написала исполнительница.

alyona alyona напомнила, что приняла решение после своего дня рождения.

"15 июня, после своего дня рождения, я встала на весы и увидела цифру в 127,5 килограмма! И тогда решила за год похудеть на 29 килограммов. Уже почти месяц, как я нашла диетолога и тренера (об этом позже), и есть первые результаты. Дальше – больше. Кто со мной?" – написала она.

Певица объясняла, что решила сбросить именно 29 килограммов, поскольку столько лет ей исполнилось 14 июня. "Хочется какой-то авантюры в жизни", – отмечала она.

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30"

Теги: певица, alyona alyona, похудение
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