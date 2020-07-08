"А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
Украинская группа O.Torvald на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "А тепер усе інакше". Это кавер-версия на песню группы "Аква Вита". Трек вышел в одноименном альбоме в 1997 году. В ролике O.Torvald фронтмен группы Евгений Галич устроил домашний концерт, поскольку клип снимался в условиях карантина. Также видео предоставили украинские исполнители и музыканты Надя Дорофеева, Позитив, Александр Положинский, Dantes, Pianoboy, alyona alyona, Alina Pash, Jerry Heil, Yuko, Ingret, Kruть, The Hypnotunez, Kadnay. Они удаленно друг от друга сняли ролики, в которых спели под фонограмму Галича.
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