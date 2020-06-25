С кастрюлей на голове и с золотой цепью на шее. alyona alyona отпраздновала круглое число подписчиков

Украинская певица alyona alyona наугад подобрала себе наряд, чтобы отпраздновать новое достижение – на ее страницу в Instagram подписалось 300 тыс. фолловеров.

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram ироничный ролик, представ в кадре в халате с кастрюлей на голове и с золотой цепью на шее – элементы образа она подобрала наугад.

Таким образом alyona alyona решила отметить круглое число – на страницу певицы подписалось 300 тыс. фолловеров.

"Спасибо за 300к. Выбрала лук, чтобы отпраздновать", – написала артистка.

"Это я так выгляжу в деревне", – оценили спонтанный образ певицы фолловеры.

"Кастрюля покорила", – прокомментировали ролик подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дякую за 300к Обрала лук, шоб відсвяткувати Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 24 Июн 2020 в 7:30 PDT

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".