С кастрюлей на голове и с золотой цепью на шее. alyona alyona отпраздновала круглое число подписчиков

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram ироничный ролик, представ в кадре в халате с кастрюлей на голове и с золотой цепью на шее – элементы образа она подобрала наугад.
Таким образом alyona alyona решила отметить круглое число – на страницу певицы подписалось 300 тыс. фолловеров.
"Спасибо за 300к. Выбрала лук, чтобы отпраздновать", – написала артистка.
"Это я так выгляжу в деревне", – оценили спонтанный образ певицы фолловеры.
"Кастрюля покорила", – прокомментировали ролик подписчики.
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alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".