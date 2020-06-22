alyona alyona показала, как танцует тверк грудью

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram ироничный ролик, запечатлев на видео танец грудью. По словам артистки, таким образом она исполнила "верхний тверк".
alyona alyona пообещала фолловерам записать на видео нижний тверк в своем исполнении, если они оценят обнародованный ролик.
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Верхніи * тверк @m.a.m.a.s.i.t.a навчиш як там правильно? * Став лайк, якщо хочеш побачити мій twerk
alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".
В середине июня певица сообщила, что приступила к похудению – она намерена сбросить 29 килограммов.
Тверк – американский танец, в котором активно задействованы движения ягодиц и бедер. Особенностью танца является то, что одна ягодичная мышца двигается независимо от другой.