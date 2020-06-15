"Залишаю свій дім". alyona alyona представила шесть вариантов ремикса на свою песню

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram шесть ремиксов на трек "Залишаю свій дім", которые ей прислали поклонники.
"Вот и настал день, когда мы должны определить победителя конкурса ремиксов. Но вы прислали так много крутых ремиксов, самостоятельно я смогла выбрать только ремикс на трек "Дикі танці". И я еще хочу выбрать двух победителей, которым подарю от себя презенты", – написала она.
Певица предложила проголосовать за ремиксы на треки "Залишаю свій дім" и "Голови".
Подборку ремиксов она сопроводила своими фото, для которых позировала в поле с венком на голове.
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От і настав день, коли маємо визначити переможця конкурсу реміксів * * Але ви надіслали настільки багато крутих реміксів, що самостійно я змогла обрати лише ремікс на трек «Дикі танці» * * * Та я ще хочу обрати двох переможців, яким подарую від себе презенти * * Давайте разом оберемо переможця на трек «Залишаю свій дім» саме тут, у коментарях * Просто пишіть номер трека, який вам найбільше сподобався * * Ps. А за трек «Голови» переходь голосувати у мій телеграм
alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".