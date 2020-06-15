"Залишаю свій дім". alyona alyona представила шесть вариантов ремикса на свою песню

Украинская певица alyona alyona предложила подписчикам выбрать лучший вариант ремикса на ее песню "Залишаю свій дім".

alyona alyona: Вы прислали так много крутых ремиксов Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram шесть ремиксов на трек "Залишаю свій дім", которые ей прислали поклонники.

"Вот и настал день, когда мы должны определить победителя конкурса ремиксов. Но вы прислали так много крутых ремиксов, самостоятельно я смогла выбрать только ремикс на трек "Дикі танці". И я еще хочу выбрать двух победителей, которым подарю от себя презенты", – написала она.

Певица предложила проголосовать за ремиксы на треки "Залишаю свій дім" и "Голови".

Подборку ремиксов она сопроводила своими фото, для которых позировала в поле с венком на голове.

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".