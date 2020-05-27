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27 мая, 2020
 
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"Блонд – не твое. А вот розовая коробочка". В Instagram обсудили фото alyona alyona в образе Барби

Подписчики Instagram-аккаунта украинской певицы с пышными формами alyona alyona поделились впечатлениями от ее снимка в образе куклы Барби в розовой коробке.

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alyona alyona: Нестандартные стандарты
alyona alyona: Нестандартные стандарты
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona опубликовала в Instagram фото в образе куклы Барби.

"Нестандартные стандарты", – написала она.

На снимке певица запечатлена со светлыми волосами, в розовом платье внутри ярко-розовой коробки.

Подписчики певицы поставили множество лайков под постом.

"Алена, блонд – точно не твое. А вот розовая коробочка", – прокомментировала katerina_dnipro.

"Я бы хотела себе такую Барби, но я уже взрослая!" – написала vikekosh.

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".

Теги: Барби, певица, alyona alyona
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