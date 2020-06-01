"Это исповедь". alyona alyona выпустила клип на трек "Пам'ятаю". Видео
Украинская рэп-певица alyona alyona на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Пам'ятаю". В ролике она во дворе рассказывает историю своей жизни. Героями клипа также стали дети и подростки, каждый из которых погружен в свои внутренние переживания. Режиссер – Анатолий Сачивко. "Этот трек – исповедь. Я не идеальна, и, чтобы быть той, кем я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения. Я не горжусь всем, что делала в жизни, но и не чуждаюсь этого. И если бы мне предложили на выбор другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз", – прокомментировала премьеру alyona alyona.
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