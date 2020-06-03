alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом

Украинская певица alyona alyona отреагировала на антирасистскую акцию, которая была организована в социальных сетях после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда в США.

alyona alyona: Мы должны говорить о том, что наболело у нас Фото: alyona alyona / YouTube

Украинская певица alyona alyona в Instagram 2 июня обнародовала видео, в котором призвала украинцев не молчать.

По словам певицы, украинские звезды по примеру зарубежных коллег присоединились к антирасистскому движению в социальных сетях Blackout Tuesday, замалчивая при этом проблемы, существующие в Украине.

"Хочу сказать, что сегодня моя лента новостей полностью забита черными картинками в поддержку американского движения. А у меня такой картинки не будет. И хотя тема американского движения мне близка, но пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин и убивать детей, я считаю, что мы должны не молчать об этом и говорить о том, что наболело у нас", – заявила певица.

Она призвала украинских артистов и своих фолловеров действовать сообща.

"Только вместе с вами мы можем сделать этот мир лучше и закон действенным", – подытожила alyona alyona.

Посмотреть эту публикацию в Instagram КОЖНЕ ЖИТТЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ. #кожнежиттябезцінне #всіжиттяважливі #кожнежиттямаєзначення Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 2 Июн 2020 в 10:02 PDT

Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты распространились на всю страну. В 25 городах 16 штатов ввели комендантский час.

В Украине 25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что подозреваемых зовут Николай Кузив и Сергей Сулима.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Правоохранители также избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения.