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03 июня, 2020
 
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Участник "Танцев со звездами" Ежов упрекнул звезд в отсутствии реакции на резонансные преступления в Украине

Участник проекта "Танцы со звездами", хореограф Максим Ежов заявил, что его ужасает беспредел, который творится в Украине.

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Ежов: Я возмущен тем, что произошло в Америке
Ежов: Я возмущен тем, что произошло в Америке
Фото: ezhov_maksim_ / Instagram

Участник проекта "Танцы со звездами", хореограф Максим Ежов считает, что люди перестали ценить жизнь другого человека. Об этом он рассказал в интервью изданию Viva!, комментируя смерть американца Джорджа Флойда. 

По словам Ежова, его также приводит в ужас беспредел, который творится в Украине. Хореограф уточнил, что имеет в виду пытки и изнасилование женщины в отделе полиции Кагарлыка.

"Естественно, я возмущен тем, что произошло в АмерикеМеня также ужасает беспредел, который происходит в Украине. При этом публичные люди молчат! Я не хочу быть молчаливым соучастником! Ведь ничего нет дороже и ценнее человеческой жизни, независимо от цвета кожи, национальности, вероисповедания, ориентации и даже политических взглядов", – подытожил он.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки. Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии. 29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Протесты распространились на всю страну. В 25 городах 16 штатов ввели комендантский час

В Украине 25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины. 

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что подозреваемых зовут Николай Кузив и Сергей Сулима. 

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Правоохранители также избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения

Теги: Украина, убийство, полиция, расизм, СИЗО, изнасилование, Максим Ежов, Кагарлык, Джордж Флойд
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