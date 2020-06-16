alyona alyona встала на весы: Хочу попробовать сбросить за год 29 килограммов

Украинская певица alyona alyona назвала свой вес.

alyona alyona: Хочется какой-то авантюры в жизни. Хочется бросать себе вызов и достигать вершин Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona рассказала в Stories Instagram, что намерена сбросить 29 килограммов.

Певица перед камерой встала на весы и показала, что вес – 127,4 кг.

"Хочу попробовать сбросить за год 29 килограммовг Хочется какой-то авантюры в жизни. Хочется бросать себе вызов и достигать вершин", – рассказала она.

Число "29" певица выбрала, поскольку именно столько лет ей исполнилось 14 июня.

alyona alyona пообещала рассказывать о своем рационе и эмоциональном состоянии в связи с похудением.

alyona alyona перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список "30 до 30".