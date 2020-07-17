"Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
Украинская рэп-певица alyona alyona на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Тихо діти сплять", который снимала на Бали. В клипе рэп-певица поет о проблемах экологии, используя в ролике как изображения дикой природы, так и фрагменты задымленных мегаполисов и мусорных свалок. "Мы пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но даже то, что не нуждается в совершенствовании, уничтожаем, не думая о последствиях", – заявила певица в релизе клипа на своей странице в Instagram. "Прямо в сцердце", – оценили творчество певицы ее фаны. Видео сопровождается субтитрами на английском языке.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.