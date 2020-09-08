"Ни разу не заставила усомниться в порядочности". Андре Тан показал свою жену

Украинский дизайнер Андре Тан опубликовал в Instagram снимок, на котором запечатлен вместе с женой Алиной Харченко. Публикацию дизайнер посвятил дню рождения супруги.
"В этот день родился человек, который показал себя преданным другом, успешным бизнесменом и, самое главное – любящей матерью. За девять лет совместной жизни ты ни разу не заставила усомниться в твоей порядочности. Мы прошли через многое и многим я обязан тебе", – написал дизайнер.
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Пост для тебя В этот день родился человек, которыи * показал себя преданным другом, успешным бизнесменом и, самое главное, — любящеи * матерью. За 9 лет нашеи * совместнои * жизни ты ни разу не заставила меня усомниться в твоеи * порядочности. Мы прошли через многое и многим я обязан тебе. Я искренне желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях. Ты одна из немногих, кто готов стенои * стоять за репутацию бренда. Мы растим прекрасную дочь, я люблю ее больше жизни. Спасибо тебе за это. Желаю процветания твоему бренду @_homewings_ Продолжаи * радовать людеи * своими замечательными пижамами и костюмами для путешествии * ! Родная, с Дне * м Рождения! Ты восхитительная женщина.
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. В 2012 году Андре Тан тайно женился на Алине Харченко. Пара воспитывают дочь Софию (2015).