"Ни разу не заставила усомниться в порядочности". Андре Тан показал свою жену

Украинский дизайнер Андре Тан разместил в сети совместное фото с супругой Алиной Харченко.

Украинский дизайнер Андре Тан опубликовал в Instagram снимок, на котором запечатлен вместе с женой Алиной Харченко. Публикацию дизайнер посвятил дню рождения супруги.

"В этот день родился человек, который показал себя преданным другом, успешным бизнесменом и, самое главное – любящей матерью. За девять лет совместной жизни ты ни разу не заставила усомниться в твоей порядочности. Мы прошли через многое и многим я обязан тебе", – написал дизайнер.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. В 2012 году Андре Тан тайно женился на Алине Харченко. Пара воспитывают дочь Софию (2015).