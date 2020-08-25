Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери

Украинский дизайнер Андре Тан предположил, что библиотека его пятилетней дочери Софии совсем скоро может стать самой большой в городе.

Тан: Мы с женой тратим в месяц более 5 тыс. грн на пополнение детской библиотеки Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил на своей странице в Instagram, что в месяц тратит на пополнение библиотеки своей пятилетней дочери Софии новыми книгами около 5 тыс. грн.

Дизайнер подчеркнул, что София уже умеет читать самостоятельно.

"Мы с женой тратим в месяц более 5 тыс. грн на пополнение ее детской библиотеки. Наверное, совсем скоро она у нас будет самой большой в городе. Но мы видим и результат – у Сони прекрасно развито воображение, она любит читать. И некоторые книги мы знаем наизусть", – поделился опытом дизайнер.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. В 2012 году дизайнер женился – его жена Алина Харченко работает менеджером по маркетингу в компании Home Wings, которая занимается производством одежды. Супруги воспитывают дочь Софию (2015).