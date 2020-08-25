Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил на своей странице в Instagram, что в месяц тратит на пополнение библиотеки своей пятилетней дочери Софии новыми книгами около 5 тыс. грн.
Дизайнер подчеркнул, что София уже умеет читать самостоятельно.
"Мы с женой тратим в месяц более 5 тыс. грн на пополнение ее детской библиотеки. Наверное, совсем скоро она у нас будет самой большой в городе. Но мы видим и результат – у Сони прекрасно развито воображение, она любит читать. И некоторые книги мы знаем наизусть", – поделился опытом дизайнер.
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Главное мое достижение — моя дочь Ее рождение было очень долгожданным и очень осознанным для нас. Я готовился, волновался, ждал возможности ее увидеть и взять на руки, обнять. Ждал так сильно, как никогда и ничего до этого. Наверное, только когда становишься папои * во взрослом возрасте, можешь до конца осознать это счастье. Ты ценишь каждое мгновение рядом со своеи * девочкои * , своим солнышком. Ты готов защитить ее от всех напастеи * , она — твои * центр Вселеннои * . Я горжусь, что моя девочка мечтает стать конструктором самолетов. Не моделью, не дизаи * нером — конструктором. И планирует изобрести нескучные самолеты, в которых пассажирам было бы весело путешествовать по миру. А для меня главное — чтобы она занималась тем, чем хочет. Я помогу еи * во всем. Я горжусь тем, что она в свои пять лет уже умеет читать и любит книги. Мы с женои * тратим в месяц более 5 000 гривен на пополнениее ее детскои * библиотеки. Наверное, совсем скоро она у нас будет самои * большои * в городе. Но мы видим и результат — у Сони прекрасно развито воображение, она любит читать. И некоторые книги мы зачитываем «наизусть» ...И папа терпеливо читает их с Сонеи * снова и снова * У нее будут самые лучшие платья в мире, поверьте..... И не только платья. Но мне важно, как она мыслит и какие ценности будет нести в этот мир. Хочу, чтобы она была настоящеи * , искреннеи * , любящеи * . Поэтому я даю еи * все тепло, всю любовь, которую она же во мне и раскрыла. Я хвалю ее, поддерживаю, часто — осознанно разрешаю вить из себя веревки, потому что я — папа. Для девочки ведь очень важно, чтобы именно папа ее любил, поддерживал, понимал и принимал. Причем — всегда и любои * . Я понимаю, что именно в этом возрасте дети получают или не получают тот запас любви, которыи * помогает выстоять во взрослои * жизни. Я очень хочу, чтобы у нее этот запас был неисчерпаемым. Чтобы рядом с неи * был человек, которыи * будет ее безусловно любить, понимать, поддерживать и принимать. Как папа. Чтобы для нее другое отношение было невозможным. Она — самое главное достижение в моеи * жизни. Она мои * источник тепла и нежности. И каждыи * день ее рождения для меня — главныи * праздник в году. С Днем рождения, моя доченька!
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. В 2012 году дизайнер женился – его жена Алина Харченко работает менеджером по маркетингу в компании Home Wings, которая занимается производством одежды. Супруги воспитывают дочь Софию (2015).