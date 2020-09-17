  Андре Тан рассказал, как его компания пережила карантин и сколько нужно зарабатывать, чтобы стать его клиентом

По словам украинского дизайнера Андре Тана, за время карантина штат его компании сократился наполовину.

Украинский дизайнер Андре Тан в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.

"Мы потеряли 50% сотрудников и упали на 30% в обороте", – подчеркнул дизайнер.

По словам Андре Тана, чтобы иметь возможность покупать одежду из новой коллекции в его магазинах, доход клиентов должен быть не мене $ 3 тыс.

ВИДЕО

Видео: Телеканал ICTV / YouTube

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году.

С 12 марта в Украине для предотвращения распространения коронавируса был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на 17 сентября коронавирусом в мире заразилось около 30 млн человек, из которых свыше 20 млн выздоровели и более 939 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 166 244, 3400 человек умерли.