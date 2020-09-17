COVID-19 в Украине. Зафиксирован новый антирекорд – более 3,5 тыс. новых случаев за сутки

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3584 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это новый антирекорд. Предыдущий был зафиксирован 11 сентября – 3144 случая.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 166 244. За последние 24 часа от инфекции скончалось 60 человек, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3400. Выздоровело уже 73 913 пациентов, из них 1589 – за последние сутки. Продолжает болеть 88 931 человек.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской (483), Тернопольской области (390), Киеве (379) и Одесской области (325).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 17 сентября коронавирусом в мире заразилось 29 763 811 человек. Жертвами COVID-19 стали 939 456 человек, выздоровело 20 225 145.