COVID-19 в Украине. Зафиксирован новый антирекорд – более 3,5 тыс. новых случаев за сутки

В Харьковской области за сутки выявили почти 500 инфицированных коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской, Тернопольской области и Киеве Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3584 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это новый антирекорд. Предыдущий был зафиксирован 11 сентября – 3144 случая.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 166 244. За последние 24 часа от инфекции скончалось 60 человек, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3400. Выздоровело уже 73 913 пациентов, из них 1589 – за последние сутки. Продолжает болеть 88 931 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьковской (483), Тернопольской области (390), Киеве (379) и Одесской области (325).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5039;

Волынская область – 6593;

Днепропетровская область – 3653;

Донецкая область – 2272;

Житомирская область – 4656;

Закарпатская область – 8931;

Запорожская область – 2673;

Ивано-Франковская область – 11 856;

Киев – 18 449;

Киевская область – 7342;

Кировоградская область – 951;

Луганская область – 689;

Львовская область – 17 664;

Николаевская область – 2252;

Одесская область – 10 602;

Полтавская область – 1363;

Ровенская область – 10 797;

Сумская область – 2724;

Тернопольская область – 10 394;

Харьковская область – 13 915;

Херсонская область – 737;

Хмельницкая область – 4198;

Черкасская область – 2820;

Черновицкая область – 12 640;

Черниговская область – 3034.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 сентября коронавирусом в мире заразилось 29 763 811 человек. Жертвами COVID-19 стали 939 456 человек, выздоровело 20 225 145.