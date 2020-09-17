Самолет, предположительно, с Кернесом на борту приземлился в Германии

В Берлине приземлился медицинский самолет, на борту которого, вероятно, находится мэр Харькова Геннадий Кернес. Политик, по данным СМИ, в начале сентября заразился коронавирусом, болезнь протекает в тяжелой форме, в связи с чем было принято решение отправить его на лечение за границу.

Самолет, на борту которого, вероятно, находится мэр Харькова Геннадий Кернес, приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд в Германии. Об этом свидетельствует информация сервиса Flightradar24.

Частный самолет Bombardier Challenger 604 совершил посадку в 23.07 по местному времени (00.07 по Киеву). Из харьковского аэропорта он вылетел в 21.54.

Медицинский самолет с бортовым номером D-AFAD прилетел из Нюрнберга в Харьков 16 сентября. Местные СМИ предположили, что на нем Кернеса, который заразился коронавирусом, доставят на лечение в Германию. Официально эту информацию в горсовете не комментировали.

Как отмечает Общественное, самолет с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, перевозил в Германию российского политика Алексея Навального после отравления.

Вечером 16 сентября у терминала аэропорта в Харькове стояли автомобили с номерами "0202", которыми пользуются охрана и окружение городского головы. Корреспонденты издания Kharkiv Today сообщили, что видели в аэропорту автомобиль начальника департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрия Сороколата, а журналисты Общественного встретили возле терминала первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова. На вопросы он не ответил.

Издание Kharkiv Today писало днем 16 сентября, что на медицинских консилиумах приняли решение о необходимости транспортировки Кернеса за границу. На фоне основного заболевания Кернеса, который с 2014 года прикован к инвалидному креслу, лечение коронавирусной болезни COVID-19 затруднено, сказал источник издания. По его информации, мэр сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, что требует особых условий перевозки.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел, а на прошлой неделе был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес в коме. В горсовете заявили: мэр на больничном, но полностью контролирует ситуацию в городе.

По данным LB.ua, Кернес не был в коме, но состояние его здоровья тяжелое.

"COVID – просто детонатор. После покушения у Геннадия начались проблемы со здоровьем. Куча разных "хроник". И вот сейчас все обострилось", – сказал собеседник издания.

16 сентября ZN.UA, ссылаясь на источники в близком окружении мэра Харькова, написало, что у него случился инсульт на фоне коронавируса. Инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи "и не только". Его пресс-секретарь Татьяна Грузинская в комментарии "ГОРДОН" не подтвердила и не опровергла этого сообщения, заявив о конфиденциальности такой информации.