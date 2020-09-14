Харьковская мэрия опровергла сообщения о том, что Кернес впал в кому

Информация ZN.UA о тяжелом состоянии харьковского городского головы Геннадия Кернеса не соответствует действительности и является одной из избирательных технологий, заявил его заместитель Игорь Терехов.

В мэрии признают, что Кернес находится на лечении Фото: radiosvoboda.org

Мэр Харькова Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом полностью контролирует ситуацию в городе. Об этом говорится в заявлении на сайте Харьковского городского совета, опубликованном вечером 14 сентября.

Так в мэрии прокомментировали появившиеся в ZN.UA и в местных СМИ сообщения о том, что Кернес впал в кому на фоне тяжелого течения COVID-19.

"Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций "не слишком удачливых" политиков", – сказано в заявлении.

Первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов в интервью Общественному также опроверг информацию о критическом состоянии мэра.

"По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу: дайте объективную оценку. Никто ни в какой не в коме", – сказал Терехов.

"Я сегодня общался, абсолютно с человеком все нормально, человек лечится", – добавил он.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. Заболел, по данным источников ZN.UA, в первых числах сентября, а на прошлой неделе был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких.