Рост смертности от COVID-19 в Европе произойдет в октябре и ноябре – ВОЗ

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что наблюдаемый рост числа новых случаев коронавирусной инфекции на континенте неизбежно приведет к увеличению показателя летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Европе в октябре и ноябре будет наблюдаться рост ежедневного числа смертей от COVID-19, об этом в интервью AFP 14 сентября сказал глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Только за один день, 11 сентября, в 55 странах континента было зарегистрировано более 51 тыс. новых случаев заболевания, что является наивысшим пиком с апреля. По мнению Клюге, рост заболеваемости через некоторое время неизбежно приведет к увеличению числа летальных исходов.

Глава бюро добавил, что сейчас странам Европы не хочется слышать плохие новости от ВОЗ и он был бы рад послать позитивный сигнал о том, что пандемия скоро закончится. Ответ на новую вспышку в любом случае не будет таким, как весной, когда был объявлен локдаун, отметил Клюге; меры по противодействию коронавирусу преимущественно переносятся на местный уровень.

AFP подсчитало, что в странах, входящих в Европейское региональное бюро ВОЗ, ежедневная смертность остается примерно на одном уровне с начала июня, при этом около 400–500 смертей в день связаны с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С конца августа в ряде стран Европы, в частности Испании и Франции, наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19. Чехия и Австрия заявили о второй волне коронавируса.