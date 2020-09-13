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Власти Австрии заявили о начале второй волны COVID-19

С пятницы, 11 сентября, по субботу, 12 сентября, в Австрии зафиксировали 869 новых случаев заболевания, более половины из них – в Вене.

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В Австрии с начала пандемии подтверждено 33 тыс. случаев заражения COVID-19
В Австрии с начала пандемии подтверждено 33 тыс. случаев заражения COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Австрии начинается вторая волна COVID-19, поскольку число случаев заболевания растет. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, отмечает RTE.

С пятницы, 11 сентября, по субботу, 12 сентября, в Австрии зафиксировали 869 новых случаев заболевания, более половины из них – в Вене.

Курц призвал население придерживаться антивирусных мер и сокращать социальные контакты, а также предупредил, что скоро будет достигнута отметка в 1000 случаев в день.

11 сентября Курц объявил, что с 12 сентября правительство расширит обязательное ношение масок и введет новые ограничения на мероприятия.

В частности, маски теперь обязательны во всех магазинах и общественных заведениях, в дополнение к тем местам, где их уже необходимо носить, например в супермаркетах и общественном транспорте.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Австрии с начала пандемии подтверждено 33 тыс. случаев заражения, 756 человек умерли. Всего в мире заболели 28,7 млн человек, умерли 920,8 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Австрия, Вена, Себастьян Курц, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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