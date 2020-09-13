В Украине за сутки COVID-19 выявили почти у 2,5 тыс. человек

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2476 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
До сегодня два дня подряд регистрировалось более 3 тыс. новых подтвержденных случаев.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 154 335. За последние 24 часа от инфекции скончалось 30 человек, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3178. Выздоровело уже 68 893 пациента, из них 547 – за последние сутки.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Киеве (310), Тернопольской (225) и Харьковской (180) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.