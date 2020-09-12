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Местные выборы в Украине. На участки будут пускать избирателей с температурой

На избирательных участках во время выборов в местные органы власти планируется оборудовать кабину для голосования граждан с признаками ОРВИ и повышенной температурой. Об этом сообщил член ЦИК Украины Сергей Постивый.

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Местные выборы назначены на 25 октября
Местные выборы назначены на 25 октября
Фото: depositphotos.com

Во время местных выборов в Украине избирательное право не будет ограничено даже для граждан с признаками респираторного заболевания и температурой до 37,3. Об этом во время "Донбасс Медиа Форума", который проходит в Киеве 12 сентября, рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, сообщает НВ.

"В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу комиссии таким образом, чтобы отделить в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. Все контактные зоны должны надлежащим образом протираться после каждого такого избирателя", – заявил Постивый.

Он также сообщил, что в связи со сложной эпидобстановкой пропускать людей на избирательные участки будут в контролируемом количестве и только при наличии защитных средств.

"Должно быть не более трех человек у одного стола для выдачи бюллетеней", – подчеркнул представитель ЦИК.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. В последние два дня фиксировали более 3 тыс. заболевших. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 150 тыс.

По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к дате местных выборов количество случаев коронавируса в стране может вырасти до 360 тыс., что сделает избирательную кампанию одной из самых сложных за весь период независимости.

Теги: ЦИК, эпидемия, местные выборы, голосование, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, Сергей Постивый
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