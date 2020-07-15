25 октября местные выборы состоятся по всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

На заседании 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий проект постановления №3809 поддержали 326 депутатов при минимально необходимых 226.

25 октября пройдут выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов.

При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Депутаты перечислили, что имеют в виду под прекращением агрессии:

вывод из Украины всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск и их техники;

восстановление полного контроля Украины над государственной границей;

разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников на временно оккупированных территориях;

восстановление конституционного строя и правопорядка на оккупированных территориях;

обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

Рада должна была рассмотреть проект постановления о назначении выборов еще 13 июля, но отложила его, поскольку в первом варианте документа авторы забыли упомянуть выборы в районные советы. 14 июля в документ внесли изменения, сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

"Изменили редакцию постановления о назначении очередных местных выборов. Теперь оно точно соответствует Конституции", – отметил он.

Согласно законодательству, решение о проведении местных выборов Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Местные выборы обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн.