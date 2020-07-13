Рада выделила еще почти 1,3 млрд грн на местные выборы

Принятый Верховной Радой закон предусматривает выделение дополнительно 1,25 млрд грн на проведение местных выборов в Украине за счет уменьшения расходов фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. В целом на выборы необходимо 2,252 млрд грн.

На внеочередном заседании 13 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год относительно финансового обеспечения проведения выборов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий проект закона №3712 в первом чтении приняло 332 народных депутата при минимально необходимых 226, а в целом – 330.

Закон предусматривает выделение дополнительно 1,25 млрд грн на проведение местных выборов в Украине, а также на проведение довыборов в парламент в округе №208 за счет уменьшения расходов фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

В июне в Центральной избирательной комиссии сообщили, что на проведение выборов в Украине в октябре 2020 года необходимо 2,252 млрд грн. В госбюджете на это предусмотрено 1 млрд грн, и ЦИК призвал правительство и парламент выделить еще 1,25 млрд грн.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.