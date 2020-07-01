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Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов – Разумков

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Верховной Рады Украины готовы внести изменения в закон о государственном бюджете для выделения дополнительных средств на проведение местных выборов.

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Разумков: Верховная Рада сделает все от нее зависящее
Разумков: Верховная Рада сделает все от нее зависящее
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов 2020 года. Об этом 1 июля заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

"На следующей пленарной неделе – я думаю, что будет постановление, согласно нашим полномочиям, об объявлении выборов. И мы это обязательно сделаем", – заявил Разумков.

По его словам, депутаты готовы внести изменения в закон о государственном бюджете для выделения дополнительных средств на проведение местных выборов, если такая необходимость возникнет.

"Если необходимо будет внести изменения в бюджет для того, чтобы обеспечить проведение местных выборов, Верховная Рада точно так же сделает все от нее зависящее", – добавил он.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

По данным Центральной избирательной комиссии, на проведение выборов необходимо 2,252 млрд грн, тогда как в бюджете на избирательный процесс запланировано 1 млрд грн. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование в размере 1,252 млрд грн.

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, бюджет, депутаты, парламент, закон, местные выборы, Дмитрий Разумков, назначение
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