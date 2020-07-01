Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов – Разумков

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Верховной Рады Украины готовы внести изменения в закон о государственном бюджете для выделения дополнительных средств на проведение местных выборов.

Разумков: Верховная Рада сделает все от нее зависящее Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов 2020 года. Об этом 1 июля заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

"На следующей пленарной неделе – я думаю, что будет постановление, согласно нашим полномочиям, об объявлении выборов. И мы это обязательно сделаем", – заявил Разумков.

По его словам, депутаты готовы внести изменения в закон о государственном бюджете для выделения дополнительных средств на проведение местных выборов, если такая необходимость возникнет.

"Если необходимо будет внести изменения в бюджет для того, чтобы обеспечить проведение местных выборов, Верховная Рада точно так же сделает все от нее зависящее", – добавил он.