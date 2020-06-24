Разрешение голосовать без прописки позволит принять участие в выборах 6 млн избирателей – ЦИК Украины

Возможность голосования по фактическому месту жительства особенно актуальна в контексте грядущих местных выборов, заявил глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

Разрешение голосовать без прописки позволит принять участие в выборах 6 млн новых избирателей. Об этом на пресс-конференции 24 июня заявил глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Мы фактически перешли от необходимости голосования по формальному адресу – адресу регистрации места жительства – к возможности определения избирательного адреса по фактическому месту жительства", – отметил Диденко.

По его мнению, данное нововведение пойдет на пользу в контексте грядущих местных выборов в Украине.

"Особенно это актуально в аспекте местных выборов. Ведь соответствующие процедуры обеспечат возможность для граждан избирать местную власть в тех общинах, где они фактически проживают. Таким образом, уже на ближайших местных выборах осенью текущего года потенциально смогут проголосовать, предварительно осуществив несложную процедуру по изменению или определению избирательного адреса, почти 6 млн граждан, которые ранее не имели такой возможности ", – подчеркнул глава ЦИК.

11 июня Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что разрешит голосовать на выборах гражданам страны, не имеющим прописки.

Как пояснили в Центризбиркоме, речь идет об избирателях, у которых нет зарегистрированного места жительства, но при этом они получили право голоса на выборах.

Данное постановление Центризбиркома вступит в силу с 1 июля этого года.

18 мая Центральная избирательная комиссия приняла постановление, разрешающее гражданам Украины голосовать на выборах по месту фактического проживания.

Местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября.