Верещук о выборах в Киеве: Кличко все, что мог, сделал

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что Киевом должна управлять команда ее политсилы. Она заявила, что нынешний мэр столицы Виталий Кличко уже сделал все, что мог.

Верещук о мэрстве Кличко: Не без позитива Фото: Ірина Верещук / Facebook

На должности мэра Киева Виталия Кличко должен заменить другой человек. Об этом народный депутат Украины Ирина Верещук заявила "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 20 июня.

"Он был частью БПП (Блока Петра Порошенко. – "ГОРДОН"), был частью этой власти. Я считаю, что он все, что мог, сделал. У него было время продемонстрировать эффект и эффективность. Дайте время, возможность новой власти, "Слуге народа" дайте, чтобы мы продемонстрировали", – сказала нардеп.

По ее словам, "это должны быть системные руки, это должны быть руки профессиональные, это должны быть руки опытные".

Верещук отметила, что за пять лет, что она живет в Киеве, город поменялся, и оценила работу Кличко как "не без позитива".

Она подтвердила свое намерение принять участие в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от "Слуги народа".

С ноября 2010 года по февраль 2015 года Верещук была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение об их проведении Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

20 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение праймериз для определения кандидата в мэры Киева от "Слуги народа".