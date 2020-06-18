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Верещук: В случае легализации янтарного бизнеса бюджет Украины мог бы получать миллиарды

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявила, что Польша и Литва незаконно перепродают украинский янтарь.

 
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Верещук: Там целая мафия
Верещук: Там целая мафия
Фото: Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявила, что в случае легализации янтарного бизнеса бюджет Украины мог бы получать миллиардные дополнительные доходы.

"Это точно миллиарды. Если я хорошо помню, есть два государственных предприятия, легально добывающих янтарь, которые доведены до банкротства и, как вы понимаете, ничего легально не делают. Только на бумаге его "добывают". Там целая мафия. Я даже не знаю, с чего начать. Не хватит часа, чтобы объяснить. Но речь идет о миллиардах", – сказала нардеп.

По ее словам, Польша и Литва незаконно перепродают украинский янтарь.

"Когда я поехала впервые в Ровенскую область и посмотрела, какие там кратеры, как там уничтожена экология, во что превратили нашу землю люди... А потом услышала китайцев, а потом услышала из Гданьска, где торгуют нелегально нашим янтарем, а затем из Каунаса приехали, из Литвы, и объяснили, как это происходит. Ни Польша, ни Литва свой янтарь не добывают. Они украинский переправляют незаконно – и там выдают за польский, за литовский. Мы видим изделия. Разве это нормально? Разве это по-человечески по отношению к нам? Мы же сами себя не уважаем", – подчеркнула Верещук.

Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции. Читайте полную версию интервью

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабряПрезидент подписал его 29 декабря.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: экология, бюджет, Алеся Бацман, Ирина Верещук, янтарь
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