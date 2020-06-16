В Ровенской области полицейские изъяли почти тонну янтаря. Его оценивают в $1,2 млн

16 июня полицейские Ровенской области изъяли 858 кг янтаря стоимостью $1,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
По данным правоохранителей, местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.
Правоохранители уже изъяли янтарь-сырец различной фракции общим весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет $1,2 млн. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на черном рынке начинается от $10 тыс.
Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.
12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.
Правительственный законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Президент подписал его 29 декабря.