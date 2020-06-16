Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ровенской области полицейские изъяли почти тонну янтаря. Его оценивают в $1,2 млн

По данным правоохранителей, жители Ровенской области организовали скупку незаконно добытого янтаря, который в дальнейшем экспортировали за пределы Украины вне таможенного контроля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность
Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность
Фото: rv.npu.gov.ua

16 июня полицейские Ровенской области изъяли 858 кг янтаря стоимостью $1,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.

Правоохранители уже изъяли янтарь-сырец различной фракции общим весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет $1,2 млн. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на черном рынке начинается от $10 тыс.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабряПрезидент подписал его 29 декабря.

Теги: Украина, Ровенская область, полиция, янтарь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS