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Верещук: Искренне признаюсь – недостаточно внимания уделяю сыну. Но так было с самого начала

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сказала, что всегда относилась к своему сыну, как ко взрослому человеку.

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Верещук: Еще в садике, когда он был маленький, а я была мэром, мы с ним поговорили серьезно
Верещук: Еще в садике, когда он был маленький, а я была мэром, мы с ним поговорили серьезно
Фото: Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сказала, что уделяет недостаточно внимания своему 16-летнему сыну.

"Искренне признаюсь – недостаточно внимания сыну. Конечно, недостаточно. Но это было с самого начала. Еще в садике, когда он был маленький, а я была мэром, мы с ним поговорили серьезно... Я всегда к нему, как ко взрослому человеку относилась. Не было: "Олежка, малыш..." С самого начала он знал, что мама работает. Я ему это объяснила, как взрослому. "У тебя есть выбор: мама будет дома, или мама будет мэром города и будет работать". И он абсолютно принял еще с садика. Он не похож на меня. Я холерик, экстравертная, открытая. Он – абсолютно флегматичный, интровертный, в очках, белокурый – такой, айтишник настоящий", – отметила Верещук.

Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Алеся Бацман, Ирина Верещук, дети
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