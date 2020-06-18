Верещук: Искренне признаюсь – недостаточно внимания уделяю сыну. Но так было с самого начала

Верещук: Еще в садике, когда он был маленький, а я была мэром, мы с ним поговорили серьезно Фото: Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сказала, что уделяет недостаточно внимания своему 16-летнему сыну.

"Искренне признаюсь – недостаточно внимания сыну. Конечно, недостаточно. Но это было с самого начала. Еще в садике, когда он был маленький, а я была мэром, мы с ним поговорили серьезно... Я всегда к нему, как ко взрослому человеку относилась. Не было: "Олежка, малыш..." С самого начала он знал, что мама работает. Я ему это объяснила, как взрослому. "У тебя есть выбор: мама будет дома, или мама будет мэром города и будет работать". И он абсолютно принял еще с садика. Он не похож на меня. Я холерик, экстравертная, открытая. Он – абсолютно флегматичный, интровертный, в очках, белокурый – такой, айтишник настоящий", – отметила Верещук.

Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции. Читайте полную версию интервью

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