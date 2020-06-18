Верещук: Несколько банд почему-то подумали, что могут управлять в городе. Муж приехал к ним с тремя коллегами, и я поняла, что такое "Альфа"

Бывший депутат горсовета и мэр Равы-Русской Львовской области, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказала, как ее муж Михаил, сотрудник спецподразделения СБУ "Альфа", дрался с бандитами.

"Рава-Русская – городок на границе. Там много разного: и контрабанда, и различные группировки, что и говорить. Когда я еще работала юристом и только собиралась в городской совет, поняла, что мне надо было как-то овладеть ситуацией, чтобы люди понимали, что я справлюсь с криминогенной ситуацией. А у нас было разное: и клофелин, и наркотики, и игровые автоматы", – заявила она.

По ее словам, основной интерес организованная преступность проявляла к транзитному автотранспорту.

"Было несколько банд, которые почему-то подумали, что они могут управлять в городе. И тогда пришлось попросить мужа... После этого, правда, все пошло к лучшему. Все поняли, что бояться никто не будет", – продолжила Верещук.

Она уточнила, что ее супруг в те годы возглавлял львовскую "Альфу".

"Он приехал с тремя своими коллегами в свободное от работы время. И я увидела, что такое сила духа, когда три человека могут побить и тридцать, если есть убежденность в своей правоте. И поняла, что такое "Альфа". Увиденное вселяет мне надежду в нашу "Альфу" и наши спецслужбы", – добавила политик.

Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции. Читайте полную версию интервью

С 2010-го по 2015 год Верещук была городским головой Равы-Русской. В 2019 году избрана в парламент IX созыва.

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