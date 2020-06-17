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Интервью Бацман с Иноземцевым. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с российским экономистом Владиславом Иноземцевым выйдет сегодня в 18.00.

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Программу с Иноземцевым записали 16 июня по Skype
Программу с Иноземцевым записали 16 июня по Skype
Фото: radiosvoboda.org

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с российским экономистом, директором Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым.

Программу записали 16 июня по Skype. Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Иноземцев говорил об Украине, коронавирусе и его влиянии на государства и мировую экономику, России и ее президенте Владимире Путине, о США и президентских выборах в этой стране. 

"Я думаю, что время, в котором мы находимся, очень любопытное, потому что мир сильно меняется. И американцы (и в экономике, и в политике), и европейцы сейчас находятся на пороге очень серьезных перемен. Явное противостояние между американцами и китайцами будет только развиваться. Думаю, в ближайшие несколько десятков лет будет очень нескучно. Период относительного спокойствия, который был с 1989 года, в значительной мере заканчивается", – сказал Иноземцев. 

Иноземцев родился в 1968 году в Горьком (сейчас Нижний Новгород). В 1989 окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Доктор экономических наук. 

После окончания вуза работал в банках "Кредит-Москва" и "Московско-Парижский банк". В 1999–2003 годах был председателем правления "Московско-Парижского банка". В 20032011 годах – главный редактор журнала "Свободная мысль". 

В 2011–2014 годах входил в руководящие органы партий "Правое дело" и "Гражданская сила". На президентских выборах в России 2012 года работал в избирательном штабе миллиардера Михаила Прохорова, а на президентских выборах 2018 года сотрудничал со штабом телеведущей Ксении Собчак. 

Иноземцев – старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве.

В 2010 году подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". 

Теги: Алеся Бацман, Владислав Иноземцев
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