Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Иноземцев: Главная задача в том, чтобы украинцы создавали и развивали бизнесы в собственной стране, а не бежали за рубеж

Превратив Украину в единственную экономику Евразии, где не берут налоги с личного дохода, прибыли и прироста капитала, правительство могло бы привлечь в страну огромные инвестиции. Такое мнение в эксклюзивном материале для издания "ГОРДОН" выразил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

Иноземцев: Приход новых инвесторов повысит спрос и цены не на хлеб и молоко, а на дорогие и престижные предметы потребления
Иноземцев: Приход новых инвесторов повысит спрос и цены не на хлеб и молоко, а на дорогие и престижные предметы потребления
Фото: dsnews.ua

Власти Украины должны сделать такие условия, чтобы украинцы создавали и развивали бизнесы в собственной стране, а не бежали за рубеж. Такое мнение в эксклюзивном материале для издания "ГОРДОН" выразил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Главная задача заключается, на мой взгляд, в том, чтобы украинцы создавали и развивали бизнесы в собственной стране, а не бежали за рубеж. Превратив Украину в единственную экономику Евразии, в которой не берутся налоги с личного дохода, прибыли и прироста капитала, правительство могло бы привлечь в страну огромные инвестиции, резко повысить реальную стоимость украинских активов и существенно увеличить покупательную способность граждан", – отметил Иноземцев.

По его словам, рост украинской экономики создаст условия для возвращения в Украину граждан, работающих сейчас в других странах.

"Подобная система оказалась бы намного более социально справедливой, чем нынешняя, которая предполагает плоскую шкалу налогообложения, ведь возвращение капиталов состоятельных граждан и приход новых инвесторов повысят спрос и цены не на хлеб и молоко, а на дорогие и престижные предметы потребления, качественное медицинское обслуживание, услуги ресторанов и дорогую недвижимость. Этот процесс de factо приведет к тому, что потребители роскоши будут платить больше налогов и акцизов просто потому, что сами будут разогревать спрос на соответствующие товары и услуги. Рост экономики создаст условия для возвращения в страну "заробитчан" и тем самым повысит качество рабочей силы, делая Украину еще более привлекательной для инвестиций", – резюмировал Иноземцев.

Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор. Читайте полную версию интервью

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 21 мая.

Теги: Верховная Рада, Украина, экономика, Владимир Зеленский, Налоговый кодекс, Владислав Иноземцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить
Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS