Иноземцев: Главная задача в том, чтобы украинцы создавали и развивали бизнесы в собственной стране, а не бежали за рубеж

Иноземцев: Приход новых инвесторов повысит спрос и цены не на хлеб и молоко, а на дорогие и престижные предметы потребления Фото: dsnews.ua

Власти Украины должны сделать такие условия, чтобы украинцы создавали и развивали бизнесы в собственной стране, а не бежали за рубеж. Такое мнение в эксклюзивном материале для издания "ГОРДОН" выразил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Главная задача заключается, на мой взгляд, в том, чтобы украинцы создавали и развивали бизнесы в собственной стране, а не бежали за рубеж. Превратив Украину в единственную экономику Евразии, в которой не берутся налоги с личного дохода, прибыли и прироста капитала, правительство могло бы привлечь в страну огромные инвестиции, резко повысить реальную стоимость украинских активов и существенно увеличить покупательную способность граждан", – отметил Иноземцев.

По его словам, рост украинской экономики создаст условия для возвращения в Украину граждан, работающих сейчас в других странах.

"Подобная система оказалась бы намного более социально справедливой, чем нынешняя, которая предполагает плоскую шкалу налогообложения, ведь возвращение капиталов состоятельных граждан и приход новых инвесторов повысят спрос и цены не на хлеб и молоко, а на дорогие и престижные предметы потребления, качественное медицинское обслуживание, услуги ресторанов и дорогую недвижимость. Этот процесс de factо приведет к тому, что потребители роскоши будут платить больше налогов и акцизов просто потому, что сами будут разогревать спрос на соответствующие товары и услуги. Рост экономики создаст условия для возвращения в страну "заробитчан" и тем самым повысит качество рабочей силы, делая Украину еще более привлекательной для инвестиций", – резюмировал Иноземцев.

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16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 21 мая.