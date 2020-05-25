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Никита Кныш
Никита Кныш

Эксперт по кибербезопасности.


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Принятые изменения в Налоговый кодекс – это цифровой совок, а не улучшения. Больше нет смысла владеть юридическим лицом в Украине

Закон новый подвезли – №1210. Теперь точно нет смысла развивать бизнес в Украине. Ранее имело смысл юридически быть в стране с развитой судебной системой и защитой интеллектуальных прав, а "производство" или так называемый "основной офис" держать в Украине. Это позволяло создавать рабочие места у себя в стране, при этом нормально защищать свои бизнес интересы на международном уровне и как-то конкурировать в мире. Налоги с рабочих при этом оставались в Украине, а вот интеллектуальную собственность можно было "хранить" в стране, где какой-нибудь дибильный судья Вовк из Печерско–Барышевского суда не сможет отжать у тебя все за кусок сала, который ему принес тупой мусор Василий, которому дали $100 за открытие уголовного дела против твоей компании.

Закон вводит в украинское законодательство категорию "контролируемая иностранная компания". Это компания, в которой резидент Украины:

"– владеет долей в иностранном юридическом лице в размере более 50%, или

– владеет долей в иностранном юридическом лице в размере более 10%, при условии, что несколько физических лиц и/или юридических лиц-резидентов Украины владеют долями в иностранном юридическом лице, размер которых в совокупности составляет более 50%, или

– отдельно или вместе с другими резидентами Украины, связанными лицами осуществляет фактический контроль над иностранным юридическим лицом".

Теперь мы должны подавать информацию о своей иностранной компании в украинскую налоговую. Также мы должны подавать в украинскую налоговую финансовый отчет нашей компании в международном формате одновременно с подачей годовой налоговой декларации, даже если юрисдикция самой компании не требует составления такого отчета.

Что это значит лично для меня? Больше нет смысла владеть юридическим лицом в Украине – есть смысл оставить только компании, к примеру, в Польше или Эстонии. Так же теряется смысл владеть украинским паспортом как таковым, если вы создаете стартап или работаете в высокотехнологической сфере, теперь это становится больше абузой, чем преимуществом. Вас буквально заставят сдавать отчеты, даже те, которые не требуются в другой стране, где вы ведете бизнес. Это цифровой совок, а не улучшения.

Тут процитирую Сергея Шельпука, который написал крутой анализ, из которого я и беру эти цитаты и цитаты выше: ни для кого не секрет, что у бизнеса в Украине есть одна основополагающая проблема, из которой следуют все остальные. Это проблема правосудия – rule of law. Не отсутствие "инвестнянь", государственных стартап-фондов и правительственных комитетов по развитию искусственного интеллекта, а rule of law. Партнеры и инвесторы хотят, чтобы их вклад в компанию был защищен. Украинское правосудие не может этого гарантировать.

Именно поэтому стартапы с украинскими основателями регистрируются и находят инвестиции в добропорядочных, не офшорных юрисдикциях с действующим rule of law: ЕС, Британия, Штаты и другие. Так вот, отныне каждый из нас имеет "контролируемую иностранную компанию".

Налоговая база – доход компании, но налоговый агент – физическое лицо, резидент Украины. Такое в украинском законодательстве встречается впервые и требует пояснений. На сегодняшний день, если ваша компания не выплачивает никаких дивидендов и реинвестирует весь доход (как это делают все стартапы на ранних стадиях), украинский резидент все равно должен заплатить налог с этого дохода, даже если он не получил из него ни копейки.

Теперь о штрафах. За несвоевременную подачу отчета о компании в украинскую налоговую мы должны будем заплатить 4 млн грн штрафа. Несообщение о регистрации компании – 2 млн грн. Обратите внимание, что штрафы налагаются на физическое лицо, а не на компанию, а физическое лицо отвечает по обязательствам всем своим имуществом.

В сухом остатке имеем печальную картину. Если до сих пор основатели украинских стартапов могли жить в Украине и строить компанию, зарегистрированную в Польше, Германии, Британии или США, то отныне это станет намного сложнее и намного более рискованно. Раньше мы могли строить бизнес там, где были условия для бизнеса, и в то же время – физически находиться в Украине, развивать сообщество и участвовать в строительстве страны. Теперь украинский основатель – фактор риска для компании, а стартап – фактор риска для украинского основателя. Одновременно с выбором юрисдикции для нового бизнеса, основатели будут выбирать и страну, в которую они уедут сразу же после регистрации компании.

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, инвестиции, бизнес, Никита Кныш
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