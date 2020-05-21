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Европейская бизнес-ассоциация призвала Раду реформировать экологический налог

ЕBA предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств налога на инвестиции в природоохранные мероприятия.

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В организации полагают, что налог на выбросы СО2 нужно оставить на текущем уровне
В организации полагают, что налог на выбросы СО2 нужно оставить на текущем уровне
Фото: delo.ua

Европейская бизнес-ассоциация считает, что Украине нужно изменить подход к сбору и использованию экологического налога, письмо с таким предложением организация направила руководству парламентских комитетов по вопросам финансов, бюджета и экологической политики, а также в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, пишет "Обозреватель".

"Первоочередной целью внесения изменений в действующее природоохранное законодательство в части эконалога должно быть не повышение его ставок, а обеспечение целевого использования средств, поступающих от уплаты эконалога, в том числе создание экономических механизмов для инвестирования в экологическую модернизацию предприятий", – цитирует издание документ.

По его данным, в 2019 году украинские предприятия увеличили отчисления экологического налога в госбюджет на 40% по сравнению с предыдущим годом – до 3,9 млрд грн. По информации Минэкоэнерго, смета бюджетной программы "Осуществление природоохранных мероприятий" в 2019 году составила около 481 млн грн, или 12,35% от всех поступлений.

ЕBA предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств налога на инвестиции в природоохранные мероприятия, что повысит эффективность влияния на экологическую обстановку. Эксперты предлагают также зачислять 70% налога в местные бюджеты, а 30% – в госбюджет. Сейчас он распределяется в пропорции 55% на 45%.

В организации полагают, что налог на выбросы СО2 нужно оставить на текущем уровне, но в будущем заменить его системой торговли квотами на выбросы.

В ЕВА призвали парламент отклонить законопроекты №2367, №2367-1, №2367-2, №2465, №2465-1 и собрать все их рациональные предложения в едином согласованном проекте закона, который бы предусматривал конкретные инструменты финансирования экологической модернизации промышленности и энергетики.

Теги: Верховная Рада, налоги, экология, законодательство, Европейская бизнес-ассоциация
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