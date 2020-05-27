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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Зеленский, премьер-министр Тигипко, муж-альфовец. Интервью Бацман с нардепом от "Слуги народа" Верещук. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук. Программу записали по Skype. Во время интервью Верещук говорила о своей политической карьере, группах влияния во фракции "Слуга народа", о бывшем и нынешнем премьерах Украины Алексее Гончаруке и Денисе Шмыгале, а также о возможном назначении на эту должность Сергея Тигипко, о реформах, президенте Владимире Зеленском и о семье.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области.

Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жолковской райгосадминистрации. В октябре 2010 года была избрана городским головой Равы-Русской и находилась на этой должности до февраля 2015 года. 

Верещук – кандидат наук по государственному управлению, до избрания в Верховную Раду была доцентом кафедры политических наук, публичного управления и администрирования факультета политологии и права Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. В парламент прошла по списку партии "Слуга народа" (№29 в списке). В сентябре – ноябре 2019 года была представителем Кабмина в Раде, ушла с должности, поскольку, по ее словам, не сработалась с тогдашним премьером Гончаруком.

Теги: Алеся Бацман, Ирина Верещук
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