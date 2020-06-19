В Офисе президента надеются, что представитель "Слуги народа" победит на местных выборах в Киеве

Киеву нужен хороший менеджер, который будет вкладывать в инфраструктуру города, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Тимошенко: У нас был первый раунд встреч с президентом всех вероятных кандидатов от "Слуги народа" Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Кандидат от власти в мэры Киева станет известен через несколько недель. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Среди потенциальных кандидатов [на пост мэра Киева] есть не только представители депутатского корпуса. У нас уже был первый раунд встреч с президентом всех вероятных кандидатов от "Слуги народа", мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом", – заявил Тимошенко.

Он считает, что основная борьба на выборах мэра Киева будет между действующим главой столицы Виталием Кличко и представителем партии "Слуга народа".

"Все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Но мы понимаем, что второй тур фактически будет. Будем надеяться, что представитель "Слуги народа" победит и станет руководителем столицы", – отметил он.

Замглавы ОП добавил, что Киеву нужен "действительно хороший менеджер, который будет вкладывать и в инфраструктуру города, и в те потребности, которые есть в городе".