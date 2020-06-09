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Ткаченко об участии в местных выборах "Слуги народа": Чем смогу – помогу

Партия "Слуга народа" может предложить на местных выборах осенью 2020 года продвижение законопроекта о столице, считает министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

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Ткаченко: Какие будут месседжи, с какими лозунгами они пойдут, должна решать партия
Ткаченко: Какие будут месседжи, с какими лозунгами они пойдут, должна решать партия
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Праймериз для определения кандидата в мэры Киева должен выиграть тот, кто сможет победить действующего мэра и способствовать тому, чтобы фракция "Слуги народа" в Киевсовете была самой большой и влиятельной. Об этом в интервью LB.ua, которое опубликовано 9 июня, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Продвижение закона о столице – одна из лучших программ, которую может предложить партия "Слуга народа" своим избирателям, считает Ткаченко.

"Чем смогу – помогу. Советами, продвижением закона о столице. Какие будут месседжи, с какими лозунгами они [кандидаты от "Слуги народа"] пойдут, должна решать партия. Мне кажется, одна из лучших программ – тот самый закон о столице. Там есть все – и об экологии, и об инфраструктуре, и о необходимости контроля за исполнительной ветвью власти, четкие полномочия мэра, четкие полномочия районных органов власти. Есть много вещей, связанных с контролем за финансами, проведением по прозрачным процедурам решений в отношении застройки, от которой уже зубы болят", – заявил Ткаченко.

3 октября 2019 года закон о Киеве – столице Украины, внесенный Александром Ткаченко, был принят в первом чтении.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение праймериз для определения кандидата в мэры Киева. О желании баллотироваться в мэры Киева от "Слуги народа" заявляли несколько политиков, в том числе народные депутаты Александр Ткаченко и Николай Тищенко.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Киев, выборы, Александр Ткаченко, местные выборы, праймериз, Слуга народа
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