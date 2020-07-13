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Зеленский призвал Раду не рассматривать сегодня проект постановления о назначении местных выборов

Глава государства Владимир Зеленский направил Верховной Раде письмо, в котором призвал не рассматривать проект постановления №3809 о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил о "некоторых технических несогласованностях" в законопроекте.

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Рада сегодня не будет назначать местные выборы
Рада сегодня не будет назначать местные выборы
Фото: rada.gov.ua

На внеочередном заседании 13 июля Верховная Рада не будет рассматривать проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Первый вице-спикер, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщил, что с соответствующим письмом к депутатам обратился глава государства Владимир Зеленский. Он попросил депутатов убрать законопроект из сегодняшней повестки дня. 

Стефанчук не назвал причину этого, но народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил в Telegram о "некоторых технических несогласованностях" в законопроекте.  

На заседании согласительного совета фракций и групп, которое состоялось утром 13 июля, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в проект постановления о назначении выборов нужно внести изменения, поскольку в нем забыли упомянуть выборы в районные советы.

Профильный комитет должен был рассмотреть этот вопрос до проведения внеочередного заседания, но позже народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский написал в Facebook, что сегодня комитет этим проектом заниматься не будет.  

https://www.facebook.com/lozynskyi.roman/posts/2938253009620735

В комментарии LB.ua Корниенко сообщил, что проект постановления теперь могут рассмотреть 15 июля. 

Решение о проведении местных выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

13 июля Рада выделила еще почти 1,3 млрд грн на местные выборы. В целом они обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн.

Теги: Верховная Рада, выборы, Владимир Зеленский, местные выборы, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Роман Лозинский
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