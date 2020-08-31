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В Минздраве рассказали, могут ли в Украине отменить местные выборы из-за коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в стране могут отменить только в случае введения чрезвычайного положения.

Ляшко рассказал, что органы здравоохранения уже разработали рекомендации для проведения местных выборов в условиях эпидемии
Ляшко рассказал, что органы здравоохранения уже разработали рекомендации для проведения местных выборов в условиях эпидемии
Фото: kmu.gov.ua

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV 30 августа, что местные выборы в Украине состоятся даже в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией. 

Он подчеркнул: выборы могут отменить только в случае введения чрезвычайного положения. 

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе и в "красной" зоне [по распространению коронавируса]. Мы сейчас наработали все рекомендации, в качестве примера брали [президентские] выборы в Польше (они состоялись в июне – июле 2020 года"ГОРДОН")", – сказал Ляшко. 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции. 

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киеве, а также во Львовской и Черновицкой областях.

С 31 августа в Украине обновили карантинное зонирование. В самую неблагоприятную, "красную", зону попали 10 украинских городов, среди которых областные центры Ивано-Франковск и Черновцы. Эпидемические уровни в стране устанавливают на 14 дней. 

По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к местным выборам количество случаев коронавируса в стране может вырасти в три раза, до 360 тыс., что сделает избирательную кампанию одной из самых сложных за весь период независимости. 

Теги: Министерство здравоохранения, выборы, эпидемия, чрезвычайное положение, местные выборы, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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