Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 120 тыс.

За последние сутки в Украине выявили еще 2141 случай инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 31 августа.
Это несколько больше, чем накануне, когда было выявлено 2096 новых случаев. Максимальный суточный прирост с начала эпидемии был зафиксирован 29 августа – 2481.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 121 215.
От коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек, в том числе 30 – за последние сутки. Выздоровело 57 114 больных (+380 за сутки), 61 544 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187) и Ивано-Франковской (165) областях, меньше всего – в Донецкой (два) и Луганской (три).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,40 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.