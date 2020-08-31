Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 120 тыс.

За последние сутки в Украине выявили еще 2141 случай инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 31 августа.

Это несколько больше, чем накануне, когда было выявлено 2096 новых случаев. Максимальный суточный прирост с начала эпидемии был зафиксирован 29 августа – 2481.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 121 215.

От коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек, в том числе 30 – за последние сутки. Выздоровело 57 114 больных (+380 за сутки), 61 544 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187) и Ивано-Франковской (165) областях, меньше всего – в Донецкой (два) и Луганской (три).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3993;

Волынская область – 5471;

Днепропетровская область – 2349;

Донецкая область – 1418;

Житомирская область – 3302;

Закарпатская область – 7516;

Запорожская область – 1596;

Ивано-Франковская область – 9179;

Киев – 13 370;

Киевская область – 5669;

Кировоградская область – 814;

Луганская область – 315;

Львовская область – 14 510;

Николаевская область – 1252;

Одесская область – 7283;

Полтавская область – 789;

Ровенская область – 9182;

Сумская область – 1470;

Тернопольская область – 6014;

Харьковская область – 9076;

Херсонская область – 396;

Хмельницкая область – 2481;

Черкасская область – 1573;

Черновицкая область – 10 303;

Черниговская область – 1894.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.