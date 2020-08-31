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Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 120 тыс.

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 2141 человека, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных
Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили еще 2141 случай инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 31 августа. 

Это несколько больше, чем накануне, когда было выявлено 2096 новых случаев. Максимальный суточный прирост с начала эпидемии был зафиксирован 29 августа – 2481. 

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 121 215.

От коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек, в том числе 30 – за последние сутки. Выздоровело 57 114 больных (+380 за сутки), 61 544 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187) и Ивано-Франковской (165) областях, меньше всего – в Донецкой (два) и Луганской (три).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 3993;
  • Волынская область – 5471;
  • Днепропетровская область – 2349;
  • Донецкая область – 1418;
  • Житомирская область – 3302;
  • Закарпатская область – 7516;
  • Запорожская область – 1596;
  • Ивано-Франковская область – 9179;
  • Киев – 13 370;
  • Киевская область – 5669;
  • Кировоградская область – 814;
  • Луганская область – 315;
  • Львовская область – 14 510;
  • Николаевская область – 1252;
  • Одесская область – 7283;
  • Полтавская область – 789;
  • Ровенская область – 9182;
  • Сумская область – 1470;
  • Тернопольская область – 6014;
  • Харьковская область – 9076;
  • Херсонская область – 396;
  • Хмельницкая область – 2481;
  • Черкасская область – 1573;
  • Черновицкая область – 10 303;
  • Черниговская область – 1894.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,2 млн, из них более 16,6 млн вылечились, а 846,40 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

Теги: Украина, СНБО, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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