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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 млн

Число умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире уже достигло 845 тыс.

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Индия находится на третьем месте по масштабу распространения коронавируса
Индия находится на третьем месте по масштабу распространения коронавируса
Фото: ЕРА

К утру 31 августа коронавирусом в мире заразилось 25 143 423 человека (+147 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 845 414 человек (+3 тыс. человек за сутки), выздоровело 16 618 168.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 996 431. Из них умерло 183 057 человек, излечилось 2 153 939.

В Бразилии заболело 3 862 311 человек. Из них 120 828 умерли и 3 237 615 излечились.

В Индии инфицировано 3 621 245 человек, 63 498 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 987 470 инфицированных и 17 045 умерших. В Перу, ЮАР и Колумбии количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Мексике (находится на третьем месте по смертности – 64 158 человек) число инфицированных превысило полмиллиона. В Испании, Чили и Аргентине – 400 тыс. Порог в 300 тыс. человек преодолели Иран, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Иран, Франция, Великобритания, Колумбия, Бангладеш, Испания, Саудовская Аравия, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЮАР, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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