В России четвертый день подряд растет количество новых случаев коронавируса

По данным российского правительства, общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в РФ к 29 августа достигло 985 346. Это четвертый показатель в мире.

В субботу в РФ был подтвержден 4941 новый случай заражения Фото: EPA

В течение четырех дней в России растет суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишет агентство "Интерфакс".

Так, в субботу в РФ был подтвержден 4941 новый случай заражения. Днем ранее коронавирус подтвердили у 4829 человек, в четверг – 4711, в среду – 4676.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число подтвержденных случаев инфицирования к 29 августа достигло 985 346. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире, уступая только США, Бразилии и Индии.

Из почти 1 млн заболевших в России выздоровели 804 383 человека, 17 025 скончались. Лечение продолжают 163 938 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 29 августа коронавирусом в мире заразилось 24,77 млн человек, из них скончалось 837,9 тыс., выздоровело 16,21 млн пациентов.