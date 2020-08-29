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Коронавирусом в мире заразились более 24,7 млн человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в США приближается к 6 млн человек, в Бразилии – к 4 млн.

С начала эпидемии в мире подтверждено почти 25 млн случаев заражения коронавирусом
С начала эпидемии в мире подтверждено почти 25 млн случаев заражения коронавирусом
Фото: EPA

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире к утру 29 августа достигло 24 734 448 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в США (5 913 941), Бразилии (3 804 803), Индии (3 463 972) и России (977 730). На пятое место вышло Перу (621 997), опередив ЮАР, которая замыкала пятерку в течение нескольких недель.

От коронавирусной инфекции скончались 837 124 человека. Так, в США умерли 181 800 человек, в Бразилии – 119 504, в Мексике – 63 146, в Индии – 62 550, в Великобритании – 41 573, в Италии – 35 472.

Число выздоровевших достигло 16 198 165 человек. Больше всего излечившихся от COVID-19 в Бразилии (3 158 783), Индии (2 648 998), США (2 118 367), России (796 498) и ЮАР (533 935). От 100 до 500 тыс. человек также выздоровели в Мексике, Перу, Колумбии, Чили, Иране, Саудовской Аравии, Аргентине, Пакистане, Турции, Германии, Италии, Бангладеш, Ираке, Испании, Индонезии, Канаде, Катаре и на Филиппинах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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