В мире от коронавируса выздоровели более 16 млн человек

От коронавирусной инфекции к 28 августа в мире выздоровели две трети пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Половина всех выздоровевших в мире пациентов с COVID-19 приходится на три страны: Бразилию, Индию и США Фото: EPA

К 28 августа в мире от коронавирусной инфекции выздоровели 16 027 948 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме онлайн.

Наибольшее количество выздоровевших пациентов зарегистрировано в Бразилии (3 122 846), Индии (2 583 948) и США (2 101 326). На эти страны приходится около половины всех выздоровевших в мире. В первую пятерку по этому показателю также входят Россия (796 498) и ЮАР (531 338).

От 100 до 500 тыс. пациентов вылечились в Канаде, Катаре, Индонезии, Филиппинах, Испании, Ираке, Бангладеш, Италии Германии, Турции, Аргентине, Пакистане, Саудовской Аравии, Иране, Чили, Колумбии, Перу и Мексике.

Таким образом, от коронавируса выздоровели две трети всех заразившихся (число инфицированных к вечеру 28 августа приблизилось к 24,5 млн). С учетом 832 433 летальных исходов продолжают болеть 7 632 071 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.