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Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили производство вакцины от коронавируса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заверил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что Украина готова наладить массовое производство вакцины от коронавируса.

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Зеленский: Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине
Зеленский: Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможность производства вакцины от коронавирусной инфекции на территории Украины с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", – заявил Зеленский.

Достигнуты ли какие-то конкретные договоренности, в сообщении пресс-службы не уточняется.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 августа в мире коронавирусом заразилось 24,49 млн человек, из них 832 тыс. скончались, более 16 млн выздоровели. В Украине общее количество инфицированных достигло 114 497 человек, 2451 из них умер, 55 083 выздоровели. В последние две недели количество новых случаев заражения за сутки не опускалось ниже 1,6 тыс. 28 августа в стране был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 2438 подтвержденных случаев.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. 31 вакцина от коронавируса сейчас находится на стадии клинических испытаний.

Теги: Украина, Еврокомиссия, лекарства, лечение, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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