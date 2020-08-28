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Для украинцев открыты границы 45 стран – Кулеба

По состоянию на 28 августа граждане Украины могут посетить 45 стран, две недели назад их было 42. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Испания готовится закрыть границы с Украиной из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Испания готовится закрыть границы с Украиной из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Фото: ЕРА

45 стран открыли границы для украинских граждан, две недели назад их было 42 – в список открытых стран добавились Казахстан, Судан, Руанда и Сьерра-Леоне. Об этом на брифинге 28 августа заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "ГОРДОН".

При этом Финляндия закрыла, а Испания готовится закрыть свои границы в связи с ростом больных COVID-19 в мире.

"Этот тренд, который был в начале пандемии, восстанавливается. Потому что страны должны думать не только о здоровье своих граждан, но и тех, кто путешествует", – уточнил Кулеба.

Согласно данным правительственного сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, на сегодняшний день для украинцев, в частности, открыты Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Хорватия, Беларусь, Армения, Великобритания, США, Мексика, Египет, Республика Корея. Согласно данным ресурса, границы для Украины также закрыл Тунис.

Проверить, открыта ли страна для украинцев, а также уточнить правила въезда можно тоже на tripadvisor.mfa.gov.ua.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек (+197 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровели 15 937 019.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 866 053. Из них умерло 180 814 человек, излечилось 2 101 326.

Теги: Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Дмитрий Кулеба, Руанда, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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