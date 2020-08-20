Медики исключили у Навального коронавирус, инсульт и инфаркт

Врачи исключили наличие у российского оппозиционера Алексея Навального инсульта или инфаркта миокарда. Об этом сообщил заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, видео с его заявлением опубликовано на YouTube-канале "Истории России".
"Мы можем говорить, что нет данных о травматических повреждениях, в том числе черепно-мозговой травме, инсульте или остром инфаркте миокарда. Не находим данных об инфекционных поражениях, в том числе вирусологических, и COVID-инфекцию", – прокомментировал врач.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в видеообращении, обнародованном на YouTube-канале политика, сообщила, что политик продолжает находиться в коме, его состояние тяжелое.
"Он в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остается тяжелым. Диагноза у нас по-прежнему нет и мы не знаем, что именно сало причиной всего произошедшего", – отметила она.
По словам Ярмыш, семья и врачи Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику. Она аргументировала это тем, что в омской больнице нет достаточного оборудования, чтобы провести все нужные процедуры, а также заниматься вопросами безопасности политика.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Кира Ярмыш, он находится в коме.
По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.
Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.
Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.
Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.